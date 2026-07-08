Fête nationale Quai du Docteur Jules Moineau Cosne-Cours-sur-Loire

Informations pratiques

Cosne-Cours-sur-Loire

Fête nationale

Quai du Docteur Jules Moineau Place de la mairie Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Au programme des festivités

– à 16h spectacle pour les enfants à la salle des fêtes de Cours.

– de 15h à 20h guinguette à la salle des fêtes de Villechaud.

– de 20h à 21h retraite aux flambeaux depuis la Place de la Mairie de Cosne.

– à partir de 23h feu d’artifice tiré sur les bord de la Loire.

– à partir de 23h30 bal populaire sur la Place de la Mairie pour clôturer la soirée. .

Quai du Docteur Jules Moineau Place de la mairie Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 50 00

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English :

L’événement Fête nationale Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bourgogne Coeur de Loire