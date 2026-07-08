Fête nationale Quai du Docteur Jules Moineau Cosne-Cours-sur-Loire
mardi 14 juillet 2026 · Quai du Docteur Jules Moineau · Cosne-Cours-sur-Loire
Informations pratiques
Cosne-Cours-sur-Loire
Fête nationale
Quai du Docteur Jules Moineau Place de la mairie Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Au programme des festivités
– à 16h spectacle pour les enfants à la salle des fêtes de Cours.
– de 15h à 20h guinguette à la salle des fêtes de Villechaud.
– de 20h à 21h retraite aux flambeaux depuis la Place de la Mairie de Cosne.
– à partir de 23h feu d’artifice tiré sur les bord de la Loire.
– à partir de 23h30 bal populaire sur la Place de la Mairie pour clôturer la soirée. .
Quai du Docteur Jules Moineau Place de la mairie Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 50 00
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English :
L’événement Fête nationale Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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