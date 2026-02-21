Fête nationale & Déambulation Corot Place de la Mairie Lormes

Fête nationale & Déambulation Corot

Place de la Mairie Mairie Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14 17:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Aux Promenades 11h Cérémonie; Défilé des Sapeurs Pompiers; Remise des récompenses aux lauréats des examens et Hommage aux sportifs qui se sont distingués cette année, 12h Vin d’honneur à la Mairie de Lormes, 15h30 Déambulation costumée par l’association Corot à la place de la Mairie. .

Place de la Mairie Mairie Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jean-louis.mucchielli@wanadoo.fr

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English : Fête nationale & Déambulation Corot

L’événement Fête nationale & Déambulation Corot Lormes a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs