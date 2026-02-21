Fête nationale & Déambulation Corot Place de la Mairie Lormes
Fête nationale & Déambulation Corot Place de la Mairie Lormes mardi 14 juillet 2026.
Fête nationale & Déambulation Corot
Place de la Mairie Mairie Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 17:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Aux Promenades 11h Cérémonie; Défilé des Sapeurs Pompiers; Remise des récompenses aux lauréats des examens et Hommage aux sportifs qui se sont distingués cette année, 12h Vin d’honneur à la Mairie de Lormes, 15h30 Déambulation costumée par l’association Corot à la place de la Mairie. .
Place de la Mairie Mairie Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jean-louis.mucchielli@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête nationale & Déambulation Corot
L’événement Fête nationale & Déambulation Corot Lormes a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
À voir aussi à Lormes (Nièvre)
- EXPOLAROID 2026 Galerie de l’Oeil à Facettes Lormes 4 avril 2026
- EXPOLAROID 2026 10 ème édition ! Lormes 4 avril 2026
- Femmes du cinéma au féminin Salle culturelle Lormes 11 avril 2026
- Concert Lyra di Orfeo Lormes Salle culturelle Lormes 12 avril 2026
- Selection court métrage Mairie Lormes 17 avril 2026