Visite guidée du sentier Corot Rue du panorama Lormes

Informations pratiques

Lormes

Visite guidée du sentier Corot

Rue du panorama Eglise Saint-Alban Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

2 créneaux possibles de 10h à 12h et de 15h à 17h. Gratuit, limité à 24 personnes, sur inscriptions à l’Office de Tourisme. Durée 2 heures, environ 2km. De 12h à 13h et de 17h à 19h Ouverture de l’atelier Ephémère Corot (9 rue de la Montée de l’Eglise) Entrée libre .

Rue du panorama Eglise Saint-Alban Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 82 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du sentier Corot

L’événement Visite guidée du sentier Corot Lormes a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs