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AGENDA · Lormes

Visite guidée du sentier Corot Rue du panorama Lormes

dimanche 23 août 2026 · Rue du panorama · Lormes

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue du panorama
Adresse
Eglise Saint-Alban
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Tarif

Lormes

Visite guidée du sentier Corot

Rue du panorama Eglise Saint-Alban Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :
2026-08-23

2 créneaux possibles de 10h à 12h et de 15h à 17h. Gratuit, limité à 24 personnes, sur inscriptions à l’Office de Tourisme. Durée 2 heures, environ 2km. De 12h à 13h et de 17h à 19h Ouverture de l’atelier Ephémère Corot (9 rue de la Montée de l’Eglise) Entrée libre   .

Rue du panorama Eglise Saint-Alban Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 82 74 

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English : Visite guidée du sentier Corot

L’événement Visite guidée du sentier Corot Lormes a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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