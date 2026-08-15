Initiation escalade aux Gorges de Narvau Parking de l’hôpital Lormes
lundi 17 août 2026 · Parking de l'hôpital · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Initiation escalade aux Gorges de Narvau
Parking de l’hôpital Gorges de Narvau Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-17 12:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Le CTFFME 58 organise 2 séances d’initiation à l’escalade sur les falaises des Gorges de Narvau à Lormes, le 11 août 2026.
Au choix, matin 10h-12h30 ou après midi 14h-16h30
Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir l’escalade en extérieur encadrée dans un beau cadre naturel.
Attention nombre de places limitée par séances.
Annulation et remboursement par virement en cas de météo défavorable
Rendez vous au parking de l’hôpital de Lormes, https://maps.app.goo.gl/YqHc1yXLvUEg44NU8 .
Parking de l’hôpital Gorges de Narvau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 08 52 17 cdffme58@gmail.com
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English :
L’événement Initiation escalade aux Gorges de Narvau Lormes a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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