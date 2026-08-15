Initiation escalade aux Gorges de Narvau Parking de l’hôpital Lormes

Informations pratiques

Lormes

Initiation escalade aux Gorges de Narvau

Parking de l’hôpital Gorges de Narvau Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-17 12:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Le CTFFME 58 organise 2 séances d’initiation à l’escalade sur les falaises des Gorges de Narvau à Lormes, le 11 août 2026.

Au choix, matin 10h-12h30 ou après midi 14h-16h30

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir l’escalade en extérieur encadrée dans un beau cadre naturel.

Attention nombre de places limitée par séances.

Annulation et remboursement par virement en cas de météo défavorable

Rendez vous au parking de l’hôpital de Lormes, https://maps.app.goo.gl/YqHc1yXLvUEg44NU8 .

Parking de l’hôpital Gorges de Narvau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 08 52 17 cdffme58@gmail.com

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English :

L’événement Initiation escalade aux Gorges de Narvau Lormes a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs