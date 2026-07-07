Informations pratiques

Angers

Fête nationale et feu d’artifice

Quai Tabarly Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Rendez-vous dimanche 13 juillet dans le centre-ville pour célébrer la Fête nationale ! .

Quai Tabarly Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 40 00

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English :

L’événement Fête nationale et feu d’artifice Angers a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers