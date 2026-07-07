AGENDA · Angers
Fête nationale et feu d’artifice Angers
lundi 13 juillet 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Fête nationale et feu d’artifice
Quai Tabarly Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Rendez-vous dimanche 13 juillet dans le centre-ville pour célébrer la Fête nationale ! .
Quai Tabarly Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 40 00
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English :
L’événement Fête nationale et feu d’artifice Angers a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers
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