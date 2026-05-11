Fête nationale et joutes traditionnelles Pont de Bethléem Clamecy

Clamecy

Fête nationale et joutes traditionnelles

Pont de Bethléem Entre le pont de Bethléem et le Perthuis Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

A l’occasion des fêtes du 14 juillet, les Joutes Clamecycoises organisent défilé, et bien sûr, les joutes à partir de 13h pour connaître la reine sèche et le roi sec de la Nièvre. Objectif coupe de France 2026 ! .

Pont de Bethléem Entre le pont de Bethléem et le Perthuis Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête nationale et joutes traditionnelles

L’événement Fête nationale et joutes traditionnelles Clamecy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais