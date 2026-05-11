Fête nationale et joutes traditionnelles Pont de Bethléem Clamecy
Fête nationale et joutes traditionnelles Pont de Bethléem Clamecy mardi 14 juillet 2026.
Clamecy
Fête nationale et joutes traditionnelles
Pont de Bethléem Entre le pont de Bethléem et le Perthuis Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
A l’occasion des fêtes du 14 juillet, les Joutes Clamecycoises organisent défilé, et bien sûr, les joutes à partir de 13h pour connaître la reine sèche et le roi sec de la Nièvre. Objectif coupe de France 2026 ! .
Pont de Bethléem Entre le pont de Bethléem et le Perthuis Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête nationale et joutes traditionnelles
L’événement Fête nationale et joutes traditionnelles Clamecy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais
À voir aussi à Clamecy (Nièvre)
- Les Allumeurs des Toiles présentent Reedland film de Sven Bresser Cinéma Casino Clamecy 11 mai 2026
- 70 ans AFCAE Jeune public Projection du film L’Odyssée de Céleste Cinéma Casino Clamecy 13 mai 2026
- Conférence L’immigration algérienne en France, de 1900 à nos jours Médiathèque Clamecy 13 mai 2026
- La Coopérative des savoirs propose Simulation de vol Salle 3 de la MLAC Clamecy 13 mai 2026
- Sortie de résidence Noise Unity Design La MLAC MLAC Clamecy 13 mai 2026