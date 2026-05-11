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Fête nationale et joutes traditionnelles Pont de Bethléem Clamecy

Fête nationale et joutes traditionnelles Pont de Bethléem Clamecy

Fête nationale et joutes traditionnelles Pont de Bethléem Clamecy mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Pont de Bethléem

Adresse : Entre le pont de Bethléem et le Perthuis

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Fête nationale et joutes traditionnelles

Pont de Bethléem Entre le pont de Bethléem et le Perthuis Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

A l’occasion des fêtes du 14 juillet, les Joutes Clamecycoises organisent défilé, et bien sûr, les joutes à partir de 13h pour connaître la reine sèche et le roi sec de la Nièvre. Objectif coupe de France 2026 !   .

Pont de Bethléem Entre le pont de Bethléem et le Perthuis Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Fête nationale et joutes traditionnelles

L’événement Fête nationale et joutes traditionnelles Clamecy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais

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