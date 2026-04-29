Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête nationale et vide-greniers Saint-Fargeau

Fête nationale et vide-greniers Saint-Fargeau lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Lieu-dit Septfonds

Ville : 89170 Saint-Fargeau

Département : Yonne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Saint-Fargeau

Fête nationale et vide-greniers

Lieu-dit Septfonds Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Vide-greniers et diverses animations tout au long de la journée. Concert du groupe Canyon à 20 h, retraite aux flambeaux et feu d’artifice à 23 h 15.   .

Lieu-dit Septfonds Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 14 69 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête nationale et vide-greniers

L’événement Fête nationale et vide-greniers Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-29 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Saint-Fargeau (Yonne)