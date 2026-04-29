Fête nationale et vide-greniers Saint-Fargeau
Fête nationale et vide-greniers Saint-Fargeau lundi 13 juillet 2026.
Saint-Fargeau
Fête nationale et vide-greniers
Lieu-dit Septfonds Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Vide-greniers et diverses animations tout au long de la journée. Concert du groupe Canyon à 20 h, retraite aux flambeaux et feu d’artifice à 23 h 15. .
Lieu-dit Septfonds Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 14 69 41
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English : Fête nationale et vide-greniers
L’événement Fête nationale et vide-greniers Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-29 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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