Saint-Fargeau

Fête nationale et vide-greniers

Lieu-dit Septfonds Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Vide-greniers et diverses animations tout au long de la journée. Concert du groupe Canyon à 20 h, retraite aux flambeaux et feu d’artifice à 23 h 15. .

Lieu-dit Septfonds Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 14 69 41

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English : Fête nationale et vide-greniers

L’événement Fête nationale et vide-greniers Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-29 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)