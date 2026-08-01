Informations pratiques

Cruzy-le-Châtel

Fête patronale

Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Fête foraine, bal et feu d’artifice le samedi soir, fête foraine et grand vide-grenier le dimanche toute la journée.

Buvette et petite restauration sur place. .

Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 74 52 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois