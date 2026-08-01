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AGENDA · Cruzy-le-Châtel

Fête patronale Cruzy-le-Châtel

samedi 22 août 2026 · Cruzy-le-Châtel

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Ville
89740 Cruzy-le-Châtel
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Cruzy-le-Châtel

Fête patronale

Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

Fête foraine, bal et feu d’artifice le samedi soir, fête foraine et grand vide-grenier le dimanche toute la journée.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 74 52 56 

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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