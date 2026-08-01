AGENDA · Cruzy-le-Châtel
Fête patronale Cruzy-le-Châtel
samedi 22 août 2026 · Cruzy-le-Châtel
Informations pratiques
Cruzy-le-Châtel
Fête patronale
Cruzy-le-Châtel Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Fête foraine, bal et feu d’artifice le samedi soir, fête foraine et grand vide-grenier le dimanche toute la journée.
Buvette et petite restauration sur place. .
Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 74 52 56
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English : Fête patronale
L’événement Fête patronale Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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