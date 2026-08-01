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AGENDA · Auzon

Fête patronale d’Auzon Auzon

vendredi 7 août 2026 · Auzon

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Salle polyvalente
Ville
43390 Auzon
Département
Haute-Loire
Tarif

Auzon

Fête patronale d’Auzon

Salle polyvalente Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

Fête patronale d’Auzon avec un programme riche et varié organisé par les Jeunes d’Auzon
  .

Salle polyvalente Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 74 65 73 

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English :

Auzon’s Employer’s Festival, featuring a rich and varied program organized by the Youth of Auzon

L’événement Fête patronale d’Auzon Auzon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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