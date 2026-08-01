Informations pratiques

Auzon

Fête patronale d’Auzon

Salle polyvalente Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Fête patronale d’Auzon avec un programme riche et varié organisé par les Jeunes d’Auzon

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Salle polyvalente Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 74 65 73

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English :

Auzon’s Employer’s Festival, featuring a rich and varied program organized by the Youth of Auzon

L’événement Fête patronale d’Auzon Auzon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne