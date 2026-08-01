AGENDA · Auzon
Fête patronale d’Auzon Auzon
vendredi 7 août 2026 · Auzon
Informations pratiques
Auzon
Fête patronale d’Auzon
Salle polyvalente Auzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Fête patronale d’Auzon avec un programme riche et varié organisé par les Jeunes d’Auzon
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Salle polyvalente Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 74 65 73
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English :
Auzon’s Employer’s Festival, featuring a rich and varied program organized by the Youth of Auzon
L’événement Fête patronale d’Auzon Auzon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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