Fête Votive de la Saint-Louis à Milhac Milhac samedi 22 août 2026.
place de la mairie Milhac Lot
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Pétanque, danse, concours de pétanque sont au programme de ces 2 journées festives à Milhac. L'occasion d'un moment convivial à partager, pour petits et grands !
place de la mairie Milhac 46300 Lot Occitanie +33 6 07 65 05 80 comite.milhac@gmail.com
English :
Pétanque, dancing and pétanque competitions are on the program for these 2 festive days in Milhac
