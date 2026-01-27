La Milhacoise Verte

place de la Mairie Milhac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

La Milhacoise Verte est née en juin 2013, créée par l'association du club d'athlétisme de Gourdon, la mairie et le comité des fêtes de Milhac. Le site formidable offert par la commune de Milhac et les communes limitrophes ainsi que l'expérience du club dans l'organisation d'évènements sportifs font de cette manifestation un moment agréable et convivial ! Les participants profitent de la nature offerte par la région, des sous-bois de chênes verts à la vallée de la Melve et ses roches d'escalades pour terminer par les remparts du bourg de Milhac. La Mairie, le Comité des fêtes de Milhac ainsi que le Sporting Club Gourdon Athlétisme vous attendent nombreux afin de partager ce moment sportif et festif.

place de la Mairie Milhac 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 42 73

English :

La Milhacoise Verte was born in June 2013, created by the Gourdon athletics club association, the town hall and the Milhac festival committee

L’événement La Milhacoise Verte Milhac a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Gourdon