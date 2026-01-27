Vide-greniers et bourse aux plantes

Place de la Mairie Milhac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:30:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez passer un bon moment lors de cet évènement organisé par le CAP Milhac, l'Association Horticole Quercy-Périgord et le Comité des Fêtes de Milhac

Place de la Mairie Milhac 46300 Lot Occitanie +33 6 07 65 05 80 comite.milhac@gmail.com

English :

Have a good time at this event organized by CAP Milhac, the Association Horticole Quercy-Périgord and the Comité des Fêtes de Milhac

L’événement Vide-greniers et bourse aux plantes Milhac a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Gourdon