Vide-greniers et bourse aux plantes Milhac
Vide-greniers et bourse aux plantes Milhac dimanche 26 juillet 2026.
Vide-greniers et bourse aux plantes
Place de la Mairie Milhac Lot
Début : 2026-07-26 07:30:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
2026-07-26
Venez passer un bon moment lors de cet évènement organisé par le CAP Milhac, l'Association Horticole Quercy-Périgord et le Comité des Fêtes de Milhac
Place de la Mairie Milhac 46300 Lot Occitanie +33 6 07 65 05 80 comite.milhac@gmail.com
English :
Have a good time at this event organized by CAP Milhac, the Association Horticole Quercy-Périgord and the Comité des Fêtes de Milhac
