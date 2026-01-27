Marché Gourmand Milhac
Marché Gourmand Milhac samedi 4 juillet 2026.
Marché Gourmand
Place de la mairie Milhac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-12
Toute la convivialité d'un marché gourmand des produits locaux frais et savoureux à déguster entre amis, en famille ou avec ses voisins autour de grandes tablées joyeuses et colorées! Prenez place!
.
Place de la mairie Milhac 46300 Lot Occitanie +33 6 07 65 05 80 comite.milhac@gmail.com
English :
All the conviviality of a gourmet market: fresh, tasty local produce to enjoy with friends, family or neighbors around big, cheerful, colourful tables! Take your seats!
L’événement Marché Gourmand Milhac a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Gourdon