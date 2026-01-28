Journée américaine Milhac

Journée américaine

Place de la mairie Milhac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Un petit road -trip à l'américaine sur nos célèbres routes du 46 et toute une journée détente, gastronomie et danses traditionnelles made in USA. Welcome!

.

Place de la mairie Milhac 46300 Lot Occitanie +33 6 07 65 05 80 comite.milhac@gmail.com

English :

A little American-style road trip on our famous 46 roads and a whole day of relaxation, gastronomy and traditional dances made in the USA

