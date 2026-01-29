Polyphonies Corses avec Ava Corsica Milhac

Polyphonies Corses avec Ava Corsica

Église Notre-Dame Milhac Lot

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Un concert unique pour la sauvegarde du patrimoine de Milhac ! S’engager dans la restauration de l’Église de Milhac a été une évidence pour un groupe de bénévoles œuvrant auprès de la Municipalité il y a maintenant 24 ans, préserver et restaurer le patrimoine communal, église, monument lavoirs, pont ou bâtiment ancien sont des enjeux majeurs pour notre association mais aussi pour la collectivité. L’église du village est devenue en quelques décennies l’espace d’un culte assuré seulement, quelques dimanches par an qui ne rassemblent que quelques personnes, souvent âgées et trop peu nombreuses mais alors, qui peut se charger de défendre son intérêt et sa valorisation sinon une équipe dévouée ? Ces édifices, souvent multi-centenaires, souffrent et nécessitent de lourds travaux comment les financer ? C.A.P. Milhac a pour objectif de créer et d’organiser des animations culturelles dont les bénéfices sont reversés intégralement au financement des travaux ; tous les fidèles spectateurs qui nous rejoignent année après année prennent connaissance de l’avancée des restaurations les vitraux, les statues, les éléments du retables…

Église Notre-Dame Milhac 46300 Lot Occitanie +33 7 86 22 92 13 association.cap.milhac46@orange.fr

A unique concert to preserve Milhac’s heritage! Restoring Milhac?s church was an obvious choice for a group of volunteers working with the municipality 24 years ago. Preserving and restoring the community?s heritage church, monument, wash-house, bridge or old building is a major challenge for our association, but also for the community as a whole

