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Fête Votive de Loubressac Loubressac

vendredi 17 juillet 2026 · Loubressac

Fête Votive de Loubressac Loubressac

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
place du Foirail
Ville
46130 Loubressac
Département
Lot
Tarif
20 Général

Loubressac

Fête Votive de Loubressac

place du Foirail Loubressac Lot

Tarif : – – 20 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-17

Deux jours de fête à Loubressac avec marché gourmand, bandas, concerts et repas villageois cochon à la broche et truffade ! Ambiance festive garantie avec des animations musicales et culinaires dans l’un des plus beaux villages de France

Deux jours de fête à Loubressac avec marché gourmand, bandas, concerts et repas villageois cochon à la broche et truffade ! Ambiance festive garantie avec des animations musicales et culinaires dans l’un des plus beaux villages de France

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place du Foirail Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 6 42 65 62 09 

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English :

Two days of festivities in Loubressac, featuring a gourmet market, bandas, concerts, and village meals featuring spit-roasted pork and truffade! A festive atmosphere is guaranteed with musical and culinary entertainment in one of the most beautiful villages in France

L’événement Fête Votive de Loubressac Loubressac a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Vallée de la Dordogne

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