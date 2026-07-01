Fête Votive de Loubressac Loubressac
vendredi 17 juillet 2026 · Loubressac
Informations pratiques
Loubressac
Fête Votive de Loubressac
place du Foirail Loubressac Lot
Tarif : – – 20 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-17
Deux jours de fête à Loubressac avec marché gourmand, bandas, concerts et repas villageois cochon à la broche et truffade ! Ambiance festive garantie avec des animations musicales et culinaires dans l’un des plus beaux villages de France
Deux jours de fête à Loubressac avec marché gourmand, bandas, concerts et repas villageois cochon à la broche et truffade ! Ambiance festive garantie avec des animations musicales et culinaires dans l’un des plus beaux villages de France
.
place du Foirail Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 6 42 65 62 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two days of festivities in Loubressac, featuring a gourmet market, bandas, concerts, and village meals featuring spit-roasted pork and truffade! A festive atmosphere is guaranteed with musical and culinary entertainment in one of the most beautiful villages in France
L’événement Fête Votive de Loubressac Loubressac a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Loubressac (Lot)
- Exposition d’art contemporain- un monde à part Loubressac 17 juillet 2026
- Marché Gourmand à Loubressac Loubressac 18 juillet 2026
- Festival L’envolée musicale « Quatuors PARISII» Loubressac 22 juillet 2026
- Festival de Saint-Céré Manon Galy & Léa Hennino, Complicités Loubressac 3 août 2026
- Pays d’Art et d’Histoire Visite flash Un patrimoine à croquer Loubressac 6 août 2026