Informations pratiques

Loubressac

Marché Gourmand à Loubressac

Place du Foirail Loubressac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Marché Gourmand dans le cadre de la fête votive avec bandas, concert et happy hour

Marché Gourmand dans le cadre de la fête votive avec bandas, concert et happy hour

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Place du Foirail Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 6 42 65 62 09

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English :

Marché Gourmand as part of the village festival, featuring bandas, a concert, and happy hour

L’événement Marché Gourmand à Loubressac Loubressac a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Vallée de la Dordogne