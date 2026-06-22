Fête votive de Saint-Daunès Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy
Fête votive de Saint-Daunès Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy vendredi 7 août 2026.
Barguelonne-en-Quercy
Fête votive de Saint-Daunès
Saint-Daunès Place du Village de Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Le comité de fêtes organise sa fête votive sur 3 jours.
Le comité de fêtes organise sa fête votive sur 3 jours.
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Saint-Daunès Place du Village de Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 85 89 00 88
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English :
The festival committee is organizing its three-day festival.
L’événement Fête votive de Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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