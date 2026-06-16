Fête votive de Saint Paul de Loubressac Saint-Paul-Flaugnac
Fête votive de Saint Paul de Loubressac Saint-Paul-Flaugnac vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Fête votive de Saint Paul de Loubressac
Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
Le comité des fêtes de Saint Paul de Loubressac vous a préparé un weekend de festivités.
Le comité des fêtes de Saint Paul de Loubressac vous a préparé un weekend de festivités.
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Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 61 01 07 53 comitefetestpaul@gmail.com
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English :
The Saint Paul de Loubressac Festival Committee has organized a weekend of festivities for you.
L’événement Fête votive de Saint Paul de Loubressac Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT CVL Castelnau-Montratier
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