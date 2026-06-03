« Fêter Paris en chantant » Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement PARIS
« Fêter Paris en chantant » Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement PARIS lundi 29 juin 2026.
Rendez-vous le lundi 29 juin à 19h à la MVAC du 8eme arrondissement.
Programme détaillé à venir.
L’atelier d’art lyrique de Marie-Louise Duthoit vous présente des scènes extraites de La Vie Parisienne d’Offenbach en collaboration avec les choeurs de Christine Becher.
Le lundi 29 juin 2026
de 19h00 à 20h15
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-29T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-29T23:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-29T19:00:00+02:00_2026-06-29T20:15:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement 28, rue Laure Diebold 75008 PARIS
dac-cma7communication@paris.fr
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