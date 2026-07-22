Informations pratiques

Melrand

Fêtes locales #1 & #2

place de l’église Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

Vendredi 7 bière pong inscriptions 20h Barbecue | Samedi 8 à partir de 19h, fest-noz gratuit avec les Sonerien Du, Electrad & Daniel Le Goudivèze. Repas melon, jambon à l’os, frites, fromage et far. 14€/adulte et 8€ enfant de de 12 ans.

Par Melrand Animations. .

place de l’église Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 71 46 93 06

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English :

L’événement Fêtes locales #1 & #2 Melrand a été mis à jour le 2026-07-22 par OT BAUD Communauté