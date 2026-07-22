AGENDA · Melrand
Fêtes locales #1 & #2 Melrand
vendredi 7 août 2026 · Melrand
Informations pratiques
Melrand
Fêtes locales #1 & #2
place de l’église Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-07
Vendredi 7 bière pong inscriptions 20h Barbecue | Samedi 8 à partir de 19h, fest-noz gratuit avec les Sonerien Du, Electrad & Daniel Le Goudivèze. Repas melon, jambon à l’os, frites, fromage et far. 14€/adulte et 8€ enfant de de 12 ans.
Par Melrand Animations. .
place de l’église Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 71 46 93 06
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English :
L’événement Fêtes locales #1 & #2 Melrand a été mis à jour le 2026-07-22 par OT BAUD Communauté
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