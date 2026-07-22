AGENDA · Melrand
Fêtes locales #3 au plan d’eau de Kerstraquel Melrand
dimanche 9 août 2026 · au plan d'eau de Kerstraquel · Melrand
Informations pratiques
Melrand
Fêtes locales #3
au plan d’eau de Kerstraquel Kerstraquel Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
14h concours de pétanque ; barbecue ; feux d’artifice à 23h. Restauration sur place.
Par Melrand Animations. .
au plan d’eau de Kerstraquel Kerstraquel Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 71 46 93 06
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English :
L’événement Fêtes locales #3 Melrand a été mis à jour le 2026-07-22 par OT BAUD Communauté
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