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AGENDA · Melrand

Fêtes locales #3 au plan d’eau de Kerstraquel Melrand

dimanche 9 août 2026 · au plan d'eau de Kerstraquel · Melrand

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
au plan d'eau de Kerstraquel
Adresse
Kerstraquel
Ville
56310 Melrand
Département
Morbihan
Tarif

Melrand

Fêtes locales #3

au plan d’eau de Kerstraquel Kerstraquel Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

14h concours de pétanque ; barbecue ; feux d’artifice à 23h. Restauration sur place.
Par Melrand Animations.   .

au plan d’eau de Kerstraquel Kerstraquel Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 71 46 93 06 

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English :

L’événement Fêtes locales #3 Melrand a été mis à jour le 2026-07-22 par OT BAUD Communauté

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