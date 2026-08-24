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AGENDA · Évreux

Fêtes Normandes La Normandie, Terre de l’Automobile Place du Général de Gaulle Évreux

samedi 3 octobre 2026 · Place du Général de Gaulle · Évreux

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place du Général de Gaulle
Adresse
Centre ville
Ville
27000 Évreux
Département
Eure
Tarif

Évreux

Fêtes Normandes La Normandie, Terre de l’Automobile

Place du Général de Gaulle Centre ville Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 21:30:00

Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04

Qui n’a jamais arpenté les routes ? Qui ne s’est pas aventuré, fenêtre ouverte en plein été, sur des chemins bétonnés à grande vitesse ? Qui se souvient de ses premiers moments de conduite ? Nous avons toutes et tous un souvenir à bord d’une voiture. Alors, pour la dixième édition des Fêtes Normandes, Évreux met à l’honneur l’automobile !

Les Fêtes Normandes à Évreux mettent à l’honneur les traditions régionales à travers des produits du terroir, des démonstrations artisanales, des spectacles, des animaux et des animations pour toute la famille. Un rendez-vous festif, convivial et authentique ! Et le samedi 3 et le dimanche 4 octobre, la ville se transforme en lieu de congrès automobile.

Pourquoi l’automobile ? Parce que les Normands ont inventé le tout premier moteur à explosion en 1884, et accueilli la première course de voitures sans chevaux en 1894.
La Normandie, c’est aussi la course de côte d’Évreux, le circuit Rouen-Les Essarts, le rallye Plaines et Vallées, le berceau de champions de F1 et celui de Renault Alpine à Dieppe, notre ville invitée d’honneur. Alors, lors de ce week-end, retrouvez au programme

– Une exposition de voitures françaises de collection (rue Georges Bernard),
– Des concerts (Square Georges-Brassens ),
– Le pavillon touristique, où la ville de Dieppe sera notre invitée d’honneur,
– Des jeux d’arcade et des consoles rétros,
– Un marché du terroir normand (rue de l’Horloge, autour du Beffroi),
– Deux circuits de mini-karts électriques,
– Et d’autres animations (Placette Oursel).

Venez nombreuses et nombreux afin de découvrir ce week-end plein de surprises et de moments à ne pas manquer !   .

Place du Général de Gaulle Centre ville Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 31 52 52 

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English : Fêtes Normandes La Normandie, Terre de l’Automobile

L’événement Fêtes Normandes La Normandie, Terre de l’Automobile Évreux a été mis à jour le 2026-08-24 par Comptoir des Loisirs

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