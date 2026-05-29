Feu d’Artifice à Saint-Cirq Lapopie Saint-Cirq-Lapopie
Feu d’Artifice à Saint-Cirq Lapopie Saint-Cirq-Lapopie dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Cirq-Lapopie
Feu d’Artifice à Saint-Cirq Lapopie
Au village Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 23:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Dans le cadre de la fête du village, le Comité vous offre un grand feu d'artifice.
Dans le cadre de la fête du village, le Comité vous offre un grand feu d'artifice.
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Au village Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 6 34 60 02 76 saintcirqlapopie.cdf@gmail.com
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English :
As part of the village festivities, the Committee is offering a grand fireworks display.
L’événement Feu d’Artifice à Saint-Cirq Lapopie Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-05-29 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie
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