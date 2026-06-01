Feu d’artifice de la fête de la Saint Jean à Gourdon Gourdon
Feu d’artifice de la fête de la Saint Jean à Gourdon Gourdon lundi 29 juin 2026.
Gourdon
Feu d’artifice de la fête de la Saint Jean à Gourdon
Place du Foirail Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 00:00:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Pour clôturer en beauté la fête de la Saint-Jean, un feu d'artifice illuminera le ciel et offrira un spectacle haut en couleur
Pour clôturer en beauté la fête de la Saint-Jean, un feu d'artifice illuminera le ciel et offrira un spectacle haut en couleur. Un moment festif et convivial à partager en famille ou entre amis pour terminer cette journée de célébration dans une ambiance chaleureuse.
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Place du Foirail Gourdon 46300 Lot Occitanie comitedesfetes@gourdon.fr
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English :
To bring the Saint-Jean festival to a spectacular close, a fireworks display will light up the sky and offer a colorful show
L’événement Feu d’artifice de la fête de la Saint Jean à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Gourdon
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