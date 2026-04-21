Montélimar

Feu d’artifice du 13 juillet 2026 à Montélimar

Berges du Roubion Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Le feu d’artifice de la Fête nationale fait son grand retour à Montélimar pour une soirée spectaculaire aux Berges du Roubion, où lumières, couleurs et émotions se mêlent pour offrir un moment magique à partager tous ensemble.

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Berges du Roubion Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr

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English :

The Fête Nationale fireworks display returns to Montélimar for a spectacular evening on the banks of the Roubion, where light, color and emotion combine to create a magical moment to be shared by all.

L’événement Feu d’artifice du 13 juillet 2026 à Montélimar Montélimar a été mis à jour le 2026-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération