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AGENDA · La Trinité-sur-Mer

Feu d’artifice du festival Trini’Kids La Trinité-sur-Mer

samedi 31 octobre 2026 · La Trinité-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Cours des Quais
Ville
56470 La Trinité-sur-Mer
Département
Morbihan
Tarif

La Trinité-sur-Mer

Feu d’artifice du festival Trini’Kids

Cours des Quais La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Initialement prévu le 15 août dernier, le feu d’artifice est finalement reporté au

Samedi 31 octobre, dans le cadre du Festival Trini’Kids
à 19h00
Sur les quais de La Trinité-sur-Mer

Le programme des animations du Festival Trini’Kids (du 19 au 31 octobre), destiné aux enfants de 4 à 15 ans, sera disponible dès le mois d’octobre.

On vous attend nombreux pour célébrer Halloween sous les étoiles et clôturer le Festival Trini’Kids en beauté ! ✨. Et comme nous serons le soir d’Halloween… sortez vos plus beaux déguisements !   .

Cours des Quais La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 72 19 

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English :

L’événement Feu d’artifice du festival Trini’Kids La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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