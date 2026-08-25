Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Feu d’artifice du festival Trini’Kids

Cours des Quais La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 19:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Initialement prévu le 15 août dernier, le feu d’artifice est finalement reporté au

Samedi 31 octobre, dans le cadre du Festival Trini’Kids

à 19h00

Sur les quais de La Trinité-sur-Mer

Le programme des animations du Festival Trini’Kids (du 19 au 31 octobre), destiné aux enfants de 4 à 15 ans, sera disponible dès le mois d’octobre.

On vous attend nombreux pour célébrer Halloween sous les étoiles et clôturer le Festival Trini’Kids en beauté ! ✨. Et comme nous serons le soir d’Halloween… sortez vos plus beaux déguisements ! .

Cours des Quais La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 72 19

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English :

L’événement Feu d’artifice du festival Trini’Kids La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon