Feu d’artifice du festival Trini’Kids La Trinité-sur-Mer
samedi 31 octobre 2026 · La Trinité-sur-Mer
Informations pratiques
La Trinité-sur-Mer
Feu d’artifice du festival Trini’Kids
Cours des Quais La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Initialement prévu le 15 août dernier, le feu d’artifice est finalement reporté au
Samedi 31 octobre, dans le cadre du Festival Trini’Kids
à 19h00
Sur les quais de La Trinité-sur-Mer
Le programme des animations du Festival Trini’Kids (du 19 au 31 octobre), destiné aux enfants de 4 à 15 ans, sera disponible dès le mois d’octobre.
On vous attend nombreux pour célébrer Halloween sous les étoiles et clôturer le Festival Trini’Kids en beauté ! ✨. Et comme nous serons le soir d’Halloween… sortez vos plus beaux déguisements ! .
Cours des Quais La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 72 19
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English :
L’événement Feu d’artifice du festival Trini’Kids La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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