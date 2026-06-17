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Feu d’artifice et bal des pompiers de Mauron Centre Culturel Moronoë Mauron

Feu d’artifice et bal des pompiers de Mauron Centre Culturel Moronoë Mauron lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Centre Culturel Moronoë

Adresse : Allée de Newmarket

Ville : 56430 Mauron

Département : Morbihan

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Mauron

Feu d’artifice et bal des pompiers de Mauron

Centre Culturel Moronoë Allée de Newmarket Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Rendez-vous au Bal des Pompiers pour la Fête Nationale pour une soirée festive en famille ou entre amis !
A partir de 18h (vers 23h pour le feu d’artifice). Buvette et repas sur place (6€/12€).   .

Centre Culturel Moronoë Allée de Newmarket Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 60 24 

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English :

L’événement Feu d’artifice et bal des pompiers de Mauron Mauron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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