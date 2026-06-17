Feu d’artifice et bal des pompiers de Mauron Centre Culturel Moronoë Mauron
Feu d’artifice et bal des pompiers de Mauron Centre Culturel Moronoë Mauron lundi 13 juillet 2026.
Mauron
Feu d’artifice et bal des pompiers de Mauron
Centre Culturel Moronoë Allée de Newmarket Mauron Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 23:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Rendez-vous au Bal des Pompiers pour la Fête Nationale pour une soirée festive en famille ou entre amis !
A partir de 18h (vers 23h pour le feu d’artifice). Buvette et repas sur place (6€/12€). .
Centre Culturel Moronoë Allée de Newmarket Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 60 24
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English :
L’événement Feu d’artifice et bal des pompiers de Mauron Mauron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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