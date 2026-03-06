Feu d’artifice Triaize Triaize

Feu d’artifice Triaize

Rue des Courtes Joieries Triaize Vendée

Début : 2026-08-09 22:30:00

fin : 2026-08-09

2026-08-09

Feu d’artifice dans le cadre de la fête de l’âne et du cheval, à la tombée de la nuit.

Rue des Courtes Joieries Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire comite.des.courses.asines@gmail.com

English :

Fireworks in the framework of the festival of the donkey and the horse, at nightfall.

