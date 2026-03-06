Feu d’artifice Triaize Triaize
Rue des Courtes Joieries Triaize Vendée
Début : 2026-08-09 22:30:00
fin : 2026-08-09
2026-08-09
Feu d’artifice dans le cadre de la fête de l’âne et du cheval, à la tombée de la nuit.
Rue des Courtes Joieries Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire comite.des.courses.asines@gmail.com
English :
Fireworks in the framework of the festival of the donkey and the horse, at nightfall.
