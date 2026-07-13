UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vitry-le-François

Feu d’artifice Zone commerciale de la Jouette Vitry-le-François

mardi 14 juillet 2026 · Zone commerciale de la Jouette · Vitry-le-François

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
23:00:00
Lieu
Zone commerciale de la Jouette
Adresse
Rue de la Jouette
Ville
51300 Vitry-le-François
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Vitry-le-François

Feu d’artifice

Zone commerciale de la Jouette Rue de la Jouette Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

23hTout public
Le périmètre destiné à accueillir les spectateurs est situé dans la zone commerciale de la Jouette.   .

Zone commerciale de la Jouette Rue de la Jouette Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

À voir aussi à Vitry Le Francois (Marne)