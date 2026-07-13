Feu d’artifice Zone commerciale de la Jouette Vitry-le-François
mardi 14 juillet 2026 · Zone commerciale de la Jouette · Vitry-le-François
Informations pratiques
Vitry-le-François
Feu d’artifice
Zone commerciale de la Jouette Rue de la Jouette Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
23hTout public
Le périmètre destiné à accueillir les spectateurs est situé dans la zone commerciale de la Jouette. .
Zone commerciale de la Jouette Rue de la Jouette Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
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English : Feu d’artifice
L’événement Feu d’artifice Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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