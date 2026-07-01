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Feux d’artifices pour la Fête de la Source Salmière à Miers Miers

samedi 11 juillet 2026 · Miers

Feux d’artifices pour la Fête de la Source Salmière à Miers Miers

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
00:00:00
Adresse
Source Salmière
Ville
46500 Miers
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Miers

Feux d’artifices pour la Fête de la Source Salmière à Miers

Source Salmière Miers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 00:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Feux d'artifices au dessus de la source Salmière, toujours aussi impressionnant !

Feux d'artifices au dessus de la source Salmière, toujours aussi impressionnant !

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Source Salmière Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 77 23 59 92 

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English :

Fireworks over the Salmière Spring—as impressive as ever!

L’événement Feux d’artifices pour la Fête de la Source Salmière à Miers Miers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Vallée de la Dordogne

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