Feux d’artifices pour la Fête de la Source Salmière à Miers Miers
samedi 11 juillet 2026 · Miers
Informations pratiques
Miers
Feux d’artifices pour la Fête de la Source Salmière à Miers
Source Salmière Miers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 00:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Feux d'artifices au dessus de la source Salmière, toujours aussi impressionnant !
Feux d'artifices au dessus de la source Salmière, toujours aussi impressionnant !
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Source Salmière Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 77 23 59 92
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English :
Fireworks over the Salmière Spring—as impressive as ever!
L’événement Feux d’artifices pour la Fête de la Source Salmière à Miers Miers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Vallée de la Dordogne
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