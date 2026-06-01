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Feux de la St Jean TERVES Bressuire

Feux de la St Jean TERVES Bressuire

Feux de la St Jean TERVES Bressuire samedi 20 juin 2026.

Lieu : TERVES

Adresse : Place de l'église

Ville : 79300 Bressuire

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Bressuire

Feux de la St Jean

TERVES Place de l’église Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Les Feux de la Saint Jean à Terves sont organisés par le Comité des fêtes de Terves et comprendront des animations avec des artistes tels que Taptapo Sambalek, Odyssée Live et DJ David.
Restauration et buvette sur place.   .

TERVES Place de l’église Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetesterves@gmail.com

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English : Feux de la St Jean

L’événement Feux de la St Jean Bressuire a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bocage Bressuirais

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