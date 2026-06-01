Feux de la St Jean TERVES Bressuire

Bressuire

Feux de la St Jean

TERVES Place de l’église Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Les Feux de la Saint Jean à Terves sont organisés par le Comité des fêtes de Terves et comprendront des animations avec des artistes tels que Taptapo Sambalek, Odyssée Live et DJ David.

Restauration et buvette sur place. .

TERVES Place de l’église Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesterves@gmail.com

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English : Feux de la St Jean

L’événement Feux de la St Jean Bressuire a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bocage Bressuirais