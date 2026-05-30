FIAP Comedy Club FIAP Paris Paris
FIAP Comedy Club FIAP Paris Paris jeudi 18 juin 2026.
Venez découvrir de nouveaux talents qui testent leurs dernières blagues, l’Open Mic est l’occasion parfaite de vivre une soirée pleine de surprises !
Envie de passer sur scène lors de cette soirée ?
Par mail uniquement : inscription@fiap.fr
Jeudi 18 juin 2026 de 19:30 à 21:00
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Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?
Le FIAP donne vie à vos idées !
Scène Ouverte Stand-Up : FIAP Paris x Academie d’humour.
Le jeudi 18 juin 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit
Tout public. Jusqu’à 30 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-19T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T19:30:00+02:00_2026-06-18T21:00:00+02:00
FIAP Paris 30, rue cabanis 75014 Paris
https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr
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