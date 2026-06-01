Fiddler On The Seine, Fontaine, rue du pot de fer, Paris 75005, Paris

Fiddler On The Seine Dimanche 21 juin, 16h00 Fontaine, rue du pot de fer, Paris 75005 Paris

dans la rue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fiddler (violiniste) qui joue de la musique traditionnelle irlandaise

Fontaine, rue du pot de fer, Paris 75005 1 rue du pot de fer, 750005 Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France 0678348897 ancienne fontaine libre

Fiddler (violiniste) qui joue de la musique traditionnelle irlandaise

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