Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fiddler On The Seine, Fontaine, rue du pot de fer, Paris 75005, Paris

Fiddler On The Seine, Fontaine, rue du pot de fer, Paris 75005, Paris

Fiddler On The Seine, Fontaine, rue du pot de fer, Paris 75005, Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Fontaine, rue du pot de fer, Paris 75005

Adresse : 1 rue du pot de fer, 750005

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : dans la rue

Fiddler On The Seine Dimanche 21 juin, 16h00 Fontaine, rue du pot de fer, Paris 75005 Paris

dans la rue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fiddler (violiniste) qui joue de la musique traditionnelle irlandaise

Fontaine, rue du pot de fer, Paris 75005 1 rue du pot de fer, 750005 Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France 0678348897 ancienne fontaine libre
Fiddler (violiniste) qui joue de la musique traditionnelle irlandaise

©Fiddler OnThe Seine

À voir aussi à Paris (Paris)