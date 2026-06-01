Fiddler On The Seine, Fontaine, rue du pot de fer, Paris 75005, Paris
Fiddler On The Seine, Fontaine, rue du pot de fer, Paris 75005, Paris dimanche 21 juin 2026.
Fiddler On The Seine Dimanche 21 juin, 16h00 Fontaine, rue du pot de fer, Paris 75005 Paris
dans la rue
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fiddler (violiniste) qui joue de la musique traditionnelle irlandaise
Fontaine, rue du pot de fer, Paris 75005 1 rue du pot de fer, 750005 Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France 0678348897 ancienne fontaine libre
Fiddler (violiniste) qui joue de la musique traditionnelle irlandaise
©Fiddler OnThe Seine
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