Fiesta du 14 juillet Salle des fêtes Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Ouroux-en-Morvan

Fiesta du 14 juillet

Salle des fêtes 6 Chem. du Bouchot Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:30:00

fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :

2026-07-14

A partir de 19h30,

Ambiance musicale, retranscription de la demi-finale de la coupe du monde à 21H.

A 21h30 retraite aux flambeaux au départ de la mairie.

23h feu d’artifice. 23h30 concert des “Traine-Bûches”,

suivi de DJ Ju’Anim à partir de 1H. Buvette et Food trucks sur place. .

Salle des fêtes 6 Chem. du Bouchot Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Ourouxenfete@gmail.com

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English : Fiesta du 14 juillet

L’événement Fiesta du 14 juillet Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs