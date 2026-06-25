Fiesta du 14 juillet Salle des fêtes Ouroux-en-Morvan
mardi 14 juillet 2026 · Salle des fêtes · Ouroux-en-Morvan
Informations pratiques
Ouroux-en-Morvan
Fiesta du 14 juillet
Salle des fêtes 6 Chem. du Bouchot Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14 23:59:00
Date(s) :
2026-07-14
A partir de 19h30,
Ambiance musicale, retranscription de la demi-finale de la coupe du monde à 21H.
A 21h30 retraite aux flambeaux au départ de la mairie.
23h feu d’artifice. 23h30 concert des “Traine-Bûches”,
suivi de DJ Ju’Anim à partir de 1H. Buvette et Food trucks sur place. .
Salle des fêtes 6 Chem. du Bouchot Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Ourouxenfete@gmail.com
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English : Fiesta du 14 juillet
L’événement Fiesta du 14 juillet Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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