Figeac se souvient, exposition 1944 en Pays figeacois un territoire face à la guerre Figeac

Figeac

Figeac se souvient, exposition 1944 en Pays figeacois un territoire face à la guerre

Hôtel de Ville, 5 rue de Colomb Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 14:00:00

fin : 2026-09-22 18:00:00

Date(s) :

2026-09-22 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-13 2026-10-14

Il y a 80 ans, en 1944, Figeac et son territoire étaient marqués par des engagements de résistance envers l’occupant et des actes de répression qui ont profondément affectés la population civile

Il y a 80 ans, en 1944, Figeac et son territoire étaient marqués par des engagements de résistance envers l’occupant et des actes de répression qui ont profondément affectés la population civile. Rafles, exécutions, destructions, mais aussi actions armées contre les nazis ou sabotages d’équipements utiles au Reich se sont déployés dans les mois précédant la Libération. Exposition 1944 en Pays figeacois un territoire face à la guerre Dans la région de Figeac, les premiers mois de l’année 1944 sont marqués par une montée en puissance de l’action des maquis et la mise en œuvre par les nazis d’importantes opérations de répression visant la population civile. Nourrie par des documents d’archives et des témoignages d’habitants, l’exposition s’appuie sur l’avancée de la recherche historique et met en œuvre une démarche de contextualisation.

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Hôtel de Ville, 5 rue de Colomb Figeac 46100 Lot Occitanie service.patrimoine@ville-figeac.fr

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English :

80 years ago, in 1944, Figeac and its region were marked by resistance to the occupying forces and acts of repression that deeply affected the civilian population

L’événement Figeac se souvient, exposition 1944 en Pays figeacois un territoire face à la guerre Figeac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Figeac