Figures emblématiques et grands inconnus du cimetière de Préville, Cimetière de Préville, Nancy

Informations pratiques

Figures emblématiques et grands inconnus du cimetière de Préville 19 et 20 septembre Cimetière de Préville Meurthe-et-Moselle

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Considéré comme le Père Lachaise nancéien, le cimetière de Préville abrite les sépultures d’illustres Nancéiens depuis le XIXe siècle. Hommes et femmes politiques, artistes, militaires, entrepreneurs, musiciens, bienfaiteurs et bienfaitrices…, le cimetière est un livre d’histoire où chaque page raconte l’histoire de la cité. Cette petite balade commentée sera l’occasion de (re)découvrir quelques Nancéiens.

Cimetière de Préville 88 Rue Raymond Poincaré, 54000 Nancy Nancy 54000 Poincaré, Foch, Anatole France, Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est https://www.nancy.fr/services/demarches-administratives/etat-civil [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/figures-emblematiques-et-grands-inconnus-du-cimetiere-de-preville-tickets-1993010545191 »}]

Considéré comme le Père Lachaise nancéien, le cimetière de Préville abrite les sépultures d’illustres Nancéiens depuis le XIXe siècle. Hommes et femmes politiques, artistes, militaires, musiciens, et…

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