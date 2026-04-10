Figurines en argile Place Christian Bonnet Carnac

Carnac

Figurines en argile

Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

À 10h Atelier Figurines pour petites mains

Accompagnez les jeunes enfants dans la réalisation d’une figurine en argile. Atelier à partir de 4 ans sur réservation. .

Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36

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English :

L’événement Figurines en argile Carnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon