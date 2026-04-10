Figurines en argile Place Christian Bonnet Carnac
Figurines en argile Place Christian Bonnet Carnac vendredi 10 juillet 2026.
Carnac
Figurines en argile
Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-07 11:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
À 10h Atelier Figurines pour petites mains
Accompagnez les jeunes enfants dans la réalisation d’une figurine en argile. Atelier à partir de 4 ans sur réservation. .
Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
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English :
L’événement Figurines en argile Carnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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