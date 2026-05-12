Saint-Satur

[FIL DE L’ART] Teepu Khan Jean Guyomarc’h

Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Un soir d’été au Jardin de la Poste, au rythme de Ganesha Nâga, mariage surprenant entre les codes de la musique indienne traditionnelle et l’improvisation issue du jazz, entre les tablas et la guitare acoustique et électrique.

Un soir d’été au Jardin de la Poste, au rythme de Ganesha Nâga, mariage surprenant entre les codes de la musique indienne traditionnelle et l’improvisation issue du jazz, entre les tablas et la guitare acoustique et électrique. .

Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34

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English :

A summer evening in the Jardin de la Poste, to the rhythm of Ganesha Nâga, a surprising marriage between the codes of traditional Indian music and jazz improvisation, between tablas and acoustic and electric guitar.

L’événement [FIL DE L’ART] Teepu Khan Jean Guyomarc’h Saint-Satur a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois