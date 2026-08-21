Film « 150 ans pour une étoile », Pôle culturel, Veynes

Informations pratiques

Film « 150 ans pour une étoile » Samedi 19 septembre, 20h30 Pôle culturel Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Projection du film « 150 ans pour une étoile ». Réalisé dans le cadre de l’année anniversaire des 150 ans de l’arrivée du train à VEYNES et à l’initiative de la municipalité, ce film documentaire a été conçu pour transmettre aux générations futures la mémoire vivante du train. Du souffle des premières machines aux défis de la mobilité durable de demain, découvrez un récit choral enrichi par la parole des anciens, la ferveur des festivités de 2025 et l’enthousiasme de notre jeunesse. Une invitation à partager notre mémoire commune et la fierté de notre patrimoine.

Programmation gratuite ; Inscription conseillée au 0492581527

Pôle culturel Quai des Arts 2, rue des Martyrs 05400 Veynes Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.92.51.76.07 http://www.seha.fr Pôle culturel Veynois Quai des arts Cinéma, conférences. Accès en voiture, parkings dans la ville, accès handicapés

Projection du film « 150 ans pour une étoile ». Réalisé dans le cadre de l’année anniversaire des 150 ans de l’arrivée du train à VEYNES et à l’initiative de la municipalité, ce film documentaire a à…

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