Film Cycle de conférences La peinture, témoin des mouvements sociaux Lux Valence
jeudi 3 décembre 2026 · Lux · Valence
Informations pratiques
Valence
Film Cycle de conférences La peinture, témoin des mouvements sociaux
Lux 36 boulevard du Général de Gaulle Valence Drôme
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif réduit
Séniors, Familles nombreuses
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 17:15:00
fin : 2026-12-03 17:15:00
Date(s) :
2026-12-03
La vie est à nous… de Jean Renoir
Film 60 minutes 1936
.
Lux 36 boulevard du Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46
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English :
La vie est %E0 nous? by Jean Renoir
Film 60 minutes 1936
L’événement Film Cycle de conférences La peinture, témoin des mouvements sociaux Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme
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