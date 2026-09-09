Film Cycle de conférences La peinture, témoin des mouvements sociaux Lux Valence

Informations pratiques

Valence

Film Cycle de conférences La peinture, témoin des mouvements sociaux

Lux 36 boulevard du Général de Gaulle Valence Drôme

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif réduit

Séniors, Familles nombreuses

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 17:15:00

fin : 2026-12-03 17:15:00

Date(s) :

2026-12-03

La vie est à nous… de Jean Renoir

Film 60 minutes 1936

.

Lux 36 boulevard du Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La vie est %E0 nous? by Jean Renoir

Film 60 minutes 1936

L’événement Film Cycle de conférences La peinture, témoin des mouvements sociaux Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme