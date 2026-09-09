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AGENDA · Valence

Film Cycle de conférences La peinture, témoin des mouvements sociaux Lux Valence

jeudi 3 décembre 2026 · Lux · Valence

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Heure de début
17:15:00
Lieu
Lux
Adresse
36 boulevard du Général de Gaulle
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
7.5 7.5 7.5 Tarif réduit Séniors, Familles nombreuses

Valence

Film Cycle de conférences La peinture, témoin des mouvements sociaux

Lux 36 boulevard du Général de Gaulle Valence Drôme

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif réduit
Séniors, Familles nombreuses

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 17:15:00
fin : 2026-12-03 17:15:00

Date(s) :
2026-12-03

La vie est à nous… de Jean Renoir
Film 60 minutes 1936
  .

Lux 36 boulevard du Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46 

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English :

La vie est %E0 nous? by Jean Renoir
Film 60 minutes 1936

L’événement Film Cycle de conférences La peinture, témoin des mouvements sociaux Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme

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