L’association Et si les images vous fait découvrir le folioscope pour mieux comprendre comment sont fabriqués les films en dessins animés. Une introduction ludique et instructive avant de découvrir les aventures de Nina et de son ami le hérisson.

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

NINA ET LE SECRET DU HÉRISSON

d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli – 1h18

Nina aime écouter les histoires que lui raconte son père pour s’endormir, celles d’un hérisson qui découvre le monde. Un soir, son père, préoccupé par son travail, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure… Heureusement, son meilleur ami Mehdi est là pour l’aider à trouver une solution : et si le trésor caché dans la vieille usine pouvait résoudre tous leurs problèmes ?

Commence alors une grande aventure où il faut échapper à la vieille voisine et à son chat Touffu, déjouer les pièges du gardien et embobiner son gros chien… Sans compter le petit hérisson qui mène l’enquête à leurs côtés !

Juste avant la projection du film, l’association Et si les images vous propose une démonstration du folioscope, autrement appelé Flip Book, pour comprendre l’animation image par image

Le jeudi 23 avril 2026

de 10h15 à 12h15

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T13:15:00+02:00

fin : 2026-04-23T15:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-23T10:15:00+02:00_2026-04-23T12:15:00+02:00

Cinéma des cinéastes 7 avenue de Clichy 75017 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/2336288566863851 https://www.facebook.com/events/2336288566863851



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