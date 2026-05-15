Film « Nina et le secret du hérisson » et atelier folioscope au Jeu de Paume Cinéma du Jeu de Paume Paris
Film « Nina et le secret du hérisson » et atelier folioscope au Jeu de Paume Cinéma du Jeu de Paume Paris dimanche 24 mai 2026.
L’association Et si les images vous fait découvrir le folioscope pour mieux comprendre comment sont fabriqués les films en dessins animés. Une introduction ludique et instructive avant de découvrir les aventures de Nina et de son ami le hérisson.
Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.
NINA ET LE SECRET DU HÉRISSON
d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli – 1h18
Nina aime écouter les histoires que lui raconte son père pour s’endormir, celles d’un hérisson qui découvre le monde. Un soir, son père, préoccupé par son travail, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure… Heureusement, son meilleur ami Mehdi est là pour l’aider à trouver une solution : et si le trésor caché dans la vieille usine pouvait résoudre tous leurs problèmes ?
Commence alors une grande aventure où il faut échapper à la vieille voisine et à son chat Touffu, déjouer les pièges du gardien et embobiner son gros chien… Sans compter le petit hérisson qui mène l’enquête à leurs côtés !
Juste avant la projection du film, l’association Et si les images vous propose une démonstration du folioscope, autrement appelé Flip Book, pour comprendre l’animation image par image
Le dimanche 24 mai 2026
de 15h00 à 17h00
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Public enfants. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-24T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-24T15:00:00+02:00_2026-05-24T17:00:00+02:00
Cinéma du Jeu de Paume 1 place de la Concorde 75001 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1015531887582515 https://www.facebook.com/events/1015531887582515
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