L’association Et si les images vous fait découvrir le folioscope pour mieux comprendre comment sont fabriqués les films en dessins animés. Une introduction ludique et instructive avant de découvrir les aventures de Nina et de son ami le hérisson.

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

NINA ET LE SECRET DU HÉRISSON

d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli – 1h18

Nina aime écouter les histoires que lui raconte son père pour s’endormir, celles d’un hérisson qui découvre le monde. Un soir, son père, préoccupé par son travail, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure… Heureusement, son meilleur ami Mehdi est là pour l’aider à trouver une solution : et si le trésor caché dans la vieille usine pouvait résoudre tous leurs problèmes ?

Commence alors une grande aventure où il faut échapper à la vieille voisine et à son chat Touffu, déjouer les pièges du gardien et embobiner son gros chien… Sans compter le petit hérisson qui mène l’enquête à leurs côtés !

Juste avant la projection du film, l’association Et si les images vous propose une démonstration du folioscope, autrement appelé Flip Book, pour comprendre l’animation image par image

Le dimanche 24 mai 2026

de 15h00 à 17h00

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T15:00:00+02:00_2026-05-24T17:00:00+02:00

Cinéma du Jeu de Paume 1 place de la Concorde 75001 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1015531887582515 https://www.facebook.com/events/1015531887582515



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