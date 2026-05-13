Films en réalité virtuelle, Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain, Brioude
Films en réalité virtuelle, Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain, Brioude samedi 23 mai 2026.
Films en réalité virtuelle Samedi 23 mai, 18h00 Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Venez découvrir à partir de 10 ans une sélection de contenus immersifs à 360° sur l’art ou la plongée sous-marine, ou parcourir les salles de musées partenaires.
Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain place Lafayette, 43100 Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.74.51.34 https://ledoyenne-brioude.fr/ https://www.facebook.com/ledoyennebrioude Le Doyenné est un espace d’art moderne et contemporain et organise des expositions estivales de grands artistes : Chagall, Picasso, Nicolas de Staël. En voiture :
132 km de St-Etienne
58 km du Puy-en-Velay
104 km d’Aurillac
190 km de Lyon
71 km de Clermont-Ferrand
Les parkings gratuits :
Parking du Centre Historique
235 places
Place du Postel & Place de la Liberté
160 places
Place Champanne & Place de la Résistance
100 places
Parking Burin des Roziers
74 places
En train :
Gare SNCF de Brioude
Gare SNCF de Clermont-Ferrand puis TER
Venez découvrir à partir de 10 ans une sélection de contenus immersifs à 360° sur l’art ou la plongée sous-marine, ou parcourir les salles de musées partenaires.
©Quentin Chevrier
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