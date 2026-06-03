Avec la Compagnie Maya, partez à la découverte de comptines chantées et signées en lien avec les films du programme « Les Petits Contes de la nuit » !

La Langue des signes et son imaginaire nous transportent dans la magie des signes. L’intervenante ponctue les mots-clés par des signes (issus de la Langue des Signes Française (LSF)) pour que voix et gestes se mêlent.

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

LES PETITS CONTES DE LA NUIT

Collectif – 40min

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !

Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.

Juste avant la projection du film, la compagnie Maya vous accueille dans la salle de cinéma avec des comptines en langue des signes, en lien avec les films qui seront projetés.

Le dimanche 14 juin 2026

de 10h15 à 11h30

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T13:15:00+02:00

fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T10:15:00+02:00_2026-06-14T11:30:00+02:00

Le Balzac 1 rue Balzac 75008 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/4030409173929321 https://www.facebook.com/events/4030409173929321



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