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Films « Petits contes de la nuit » et ciné-comptine signée au cinéma Le Balzac Le Balzac Paris

Films « Petits contes de la nuit » et ciné-comptine signée au cinéma Le Balzac Le Balzac Paris

Films « Petits contes de la nuit » et ciné-comptine signée au cinéma Le Balzac Le Balzac Paris dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Le Balzac

Adresse : 1 rue Balzac

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : <p>Tarifs habituels du cinéma.</p>

Avec la Compagnie Maya, partez à la découverte de comptines chantées et signées en lien avec les films du programme « Les Petits Contes de la nuit » !
La Langue des signes et son imaginaire nous transportent dans la magie des signes. L’intervenante ponctue les mots-clés par des signes (issus de la Langue des Signes Française (LSF)) pour que voix et gestes se mêlent.

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

LES PETITS CONTES DE LA NUIT
Collectif – 40min

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.

Juste avant la projection du film, la compagnie Maya vous accueille dans la salle de cinéma avec des comptines en langue des signes, en lien avec les films qui seront projetés.
Le dimanche 14 juin 2026
de 10h15 à 11h30
payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T13:15:00+02:00
fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T10:15:00+02:00_2026-06-14T11:30:00+02:00

Le Balzac 1 rue Balzac  75008 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/4030409173929321 https://www.facebook.com/events/4030409173929321


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