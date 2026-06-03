Films « Petits contes de la nuit » et ciné-comptine signée au cinéma Le Balzac Le Balzac Paris
Films « Petits contes de la nuit » et ciné-comptine signée au cinéma Le Balzac Le Balzac Paris dimanche 14 juin 2026.
Avec la Compagnie Maya, partez à la découverte de comptines chantées et signées en lien avec les films du programme « Les Petits Contes de la nuit » !
La Langue des signes et son imaginaire nous transportent dans la magie des signes. L’intervenante ponctue les mots-clés par des signes (issus de la Langue des Signes Française (LSF)) pour que voix et gestes se mêlent.
Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.
LES PETITS CONTES DE LA NUIT
Collectif – 40min
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.
Juste avant la projection du film, la compagnie Maya vous accueille dans la salle de cinéma avec des comptines en langue des signes, en lien avec les films qui seront projetés.
Le dimanche 14 juin 2026
de 10h15 à 11h30
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Public enfants. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T13:15:00+02:00
fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T10:15:00+02:00_2026-06-14T11:30:00+02:00
Le Balzac 1 rue Balzac 75008 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/4030409173929321 https://www.facebook.com/events/4030409173929321
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