Fils conducteurs : la mode comme clef d’interprétation, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau

Fils conducteurs : la mode comme clef d’interprétation Dimanche 7 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – salle des colonnes Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Au cours de des deux dernières décennies, on a vu les expositions de mode se multiplier et la présence de la mode s’affirmer au sein des expositions en général, conférant désormais à celle-ci une place à part entière dans les musées et intégrée à leur réflexion et programmation. La présente table ronde s’attachera, autour de l’exemple de la Hispanic Society Museum & Library, à montrer comment le prisme de la mode peut être utilisé dans le cadre de l’activation et la mise en perspective de collections permanentes et fournir des clefs d’entrée et de lecture pour aborder des thématiques globales, sociales, diachroniques, multipolaires et pluridisciplinaires, de la péninsule ibérique aux Philippines, en passant par l’Amérique Latine, des Menines de Velázquez, aux mantilles de Goya, aux foulards de Carmen et bien au-delà.

Château de Fontainebleau – salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

.