Loches

Fils de Bâtard

Loches Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

C’est l’histoire vraie d’un fils qui part à la recherche de son père sur un coup de tête. Sauf que son père est mort il y a 15 ans et qu’il n’a jamais vécu avec lui.

Ce faux seul-en-scène alterne tendresse, colère et humour en mêlant théâtre, musique, slam, mime, stand-up et marionnette géante.

C’est l’histoire vraie d’un fils qui part à la recherche de son père sur un coup de tête. Sauf que son père est mort il y a 15 ans et qu’il n’a jamais vécu avec lui.

Ce faux seul-en-scène alterne tendresse, colère et humour en mêlant théâtre, musique, slam, mime, stand-up et marionnette géante. 12 .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

This is the true story of a son who sets out on a whim to find his father. Except that his father died 15 years ago, and he never lived with him.

This mock one-man show alternates tenderness, anger and humor, mixing theater, music, slam, mime, stand-up and giant puppets.

L’événement Fils de Bâtard Loches a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37