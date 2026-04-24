Fils de Bâtard Loches
Fils de Bâtard Loches vendredi 25 septembre 2026.
Loches
Fils de Bâtard
Loches Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
C’est l’histoire vraie d’un fils qui part à la recherche de son père sur un coup de tête. Sauf que son père est mort il y a 15 ans et qu’il n’a jamais vécu avec lui.
Ce faux seul-en-scène alterne tendresse, colère et humour en mêlant théâtre, musique, slam, mime, stand-up et marionnette géante.
C’est l’histoire vraie d’un fils qui part à la recherche de son père sur un coup de tête. Sauf que son père est mort il y a 15 ans et qu’il n’a jamais vécu avec lui.
Ce faux seul-en-scène alterne tendresse, colère et humour en mêlant théâtre, musique, slam, mime, stand-up et marionnette géante. 12 .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
This is the true story of a son who sets out on a whim to find his father. Except that his father died 15 years ago, and he never lived with him.
This mock one-man show alternates tenderness, anger and humor, mixing theater, music, slam, mime, stand-up and giant puppets.
L’événement Fils de Bâtard Loches a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37
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