FIM Junior GP Technopole Magny-Cours

FIM Junior GP

Technopole Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours Nièvre

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26 23:30:00

2026-07-25 2026-07-26

Le Circuit de Nevers Magny-Cours accueillera les 25 & 26 juillet 2026 la formule complète du prestigieux FIM JuniorGP™, l’antichambre du Championnat du Monde de Vitesse.

Le JuniorGP™ regroupe bien évidemment le Championnat du Monde FIM JuniorGP™, le Championnat d’Europe Moto2™, l’European Talent Cup et le Championnat d’Europe Stock 600.

La tenue de cette épreuve constitue la dernière pierre de la construction du projet Génération Vitesse porté par la Fédération Française de Motocyclisme. Jusqu’à présent, les épreuves de cette série de référence se déroulaient en Espagne, en Italie ou au Portugal. Par le passé, le circuit Bugatti avait accueilli le JuniorGP mais sans toutes les catégories. En plus de 25 ans d’existence, le FIM JuniorGP™ est devenu un point de passage quasi systématique pour intégrer les Grands Prix. A ce jour, plus de 80% des pilotes du paddock de la catégorie reine du MotoGP™ sont passés par la série, ce chiffre passant à plus de 90% pour la grille Moto3™.

Évènement gratuit sur invitation.

Technopole Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 00 billetterie@circuitmagnycours.com

English : FIM Junior GP

