Finale du Championnat de France des clubs de tirs Halle des Sports Brioude

Finale du Championnat de France des clubs de tirs

Halle des Sports 16 avenue de Lamothe Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14

La Ville de Brioude et le Tir sportif Brivadois ont l’honneur d’accueilir la finale du Championnat de France des Clubs, compétition phare du tir sportif français, le 14 et 15 mars 2026 à la Hale des Sports.

.

Halle des Sports 16 avenue de Lamothe Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 25 12 73 communciation@ville-brioude.fr

English :

The town of Brioude and the Tir sportif Brivadois are honored to host the final of the French Club Championship, the flagship competition of French shooting sports, on March 14 and 15, 2026 at the Hale des Sports.

L’événement Finale du Championnat de France des clubs de tirs Brioude a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne