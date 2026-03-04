Finale mondiale du rugby à 7 – HSBC SVNS Series, Stade Atlantique Bordeaux Métropole, Bordeaux

Finale mondiale du rugby à 7 – HSBC SVNS Series 5 – 7 juin Stade Atlantique Bordeaux Métropole Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

Le rugby à 7 s’invite à Bordeaux Métropole pour un rendez-vous exceptionnel !

Du 5 au 7 juin 2026, le Stade Atlantique vibrera au rythme du SVNS 2026, avec la dernière étape du circuit mondial SVNS.

Une expérience à vivre entre amis ou en famille où les meilleures équipes du monde, femmes et hommes, et notamment les Équipes de France, vont s’affronter lors de matchs spectaculaires avec 14 minutes de pur spectacle.

L’événement sera une nouvelle occasion de vibrer dans le Stade mais également tout autour où de nombreuses animations seront proposées toute la journée (programme à venir)

Le rugby à 7, un spectacle mondial qui séduit la France

La compétition olympique de rugby à 7 à Paris 2024 a marqué un tournant historique avec près d’un demi-million de spectateurs réunis au Stade de France. Cet engouement sans précédent confirme la puissance d’attraction de la discipline et la passion qu’elle suscite dans l’Hexagone.

En choisissant le Stade Atlantique, la Fédération Française de Rugby entend prolonger cette ferveur et renforcer encore davantage le lien entre les Français et leur sport.

Une étape décisive pour les 24 meilleures équipes

Cette ultime étape du circuit mondial HSBC SVNS réunira les 24 meilleures équipes mondiales – 12 sélections féminines et 12 masculines – qui s’affronteront pour décrocher les prestigieux trophées de Champions de la saison. Un moment unique, devant un public français déjà conquis par l’intensité et le spectacle du rugby à 7.

Bordeaux, capitale du rugby le temps d’un week-end

Après avoir déjà été choisie pour accueillir des rencontres internationales prestigieuses – le XV de France Masculin contre les Fidji et le XV de France Féminin face à l’Angleterre (17 mai 2026) – Bordeaux poursuit son ascension comme territoire incontournable du rugby.

Le temps d’un week-end, le Stade Atlantique se transformera en scène mondiale, accueillant l’élite du rugby à 7 pour une véritable fête sportive et populaire.

Les billets sont disponibles !

Stade Atlantique Bordeaux Métropole cours jules ladoumègue Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fcld.ly/billetteriesevensbordeaux »}] [{« link »: « https://www.ffr.fr/equipe-de-france/rugby-a-xv/xv-france-feminin/rencontres/tournoi-des-six-nations-feminin/france-angleterre-17-mai-2026 »}]

Ne manquez pas les finales mondiales du HSBC SVNS Series du 5 au 7 juin au Stade Atlantique Bordeaux Métropole !